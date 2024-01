Liverpool, Salah dal rigore sbagliato alla doppietta: "Ecco cosa ho fatto"

Liverpool-Newcastle è stata una partita incredibile per Salah . L'attaccante dei Reds ha sbagliato un rigore nel primo tempo, per poi decidere la partita con due gol e un assist nella ripresa. C'è un episodio che ha rivoluzionato la prestazione di Salah, come spiegato dallo stesso calciatore egiziano.

Cosa ha fatto Salah all'intervallo?

Dopo la partita, Salah ha confessato cosa è successo negli spogliatoi nel corso dell'intervallo: "I giocatori parlavano nello spogliatoio. Dovevamo restare calmi. Avevo sbagliato anche il rigore. All'intervallo mi hanno detto: 'Vuoi andare in Nazionale con questa prestazione?'. Ovviamente no. Quindi dovevo concentrarmi davvero, fare un passo avanti e fare la differenza. Ci sono riuscito... Ho cambiato le mie scarpe...". Salah ha poi proseguito: "Non l'ho fatto per superstizione perché in genere gioco con molte scarpe. Ma quando sento che mi 'influenza' la testa... allora mi cambio le scarpe! Non volevo affrontare il secondo tempo di questa partita pensando: 'Non ho segnato per questo motivo'. Così mi sono tranquillizato e mi sono concentrato sulla partita". Dopo aver cambiato gli scarpini, Salah ha messo a segno due reti e realizzato un assist, permettendo al Liverpool di battere 4-2 il Newcastle e di consolidarsi al comando della Premier League.

Salah, gli elogi di Klopp

A elogiare Salah è stato anche Klopp. Il tecnico del Liverpool, protagonista di un episodio incredibile subito dopo il triplice fischio, si è espresso così sull'attaccante egiziano: "È una macchina da gol. È molto speciale".