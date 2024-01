Rooney dimenticato: "I compagni di scuola del figlio non lo conoscono"

Non basta essere considerato tra i più forti attaccanti inglesi di tutti i tempi per farsi conoscere dalle nuove generazioni. E Wayne Rooney ne è il massimo esempio. Da poco cacciato dalla panchina del Birmingham , l'ex capitano del Manchester United è già stata dimenticato dai più piccoli.

"Rooney? Non hanno la minima idea di chi sia"

Questo quanto emerso dalle parole di sua moglie Coleen al podcast Happy Mum Happy baby: "I ragazzi di oggi non hanno la minima idea di chi sia. Può andare tranquillamente a prendere i nostri figli a scuola visto che non gioca più e nessuno dei più piccoli sa chi è". Lady Rooney ha poi raccontato che il loro ultimo figlio, Cass, di cinque anni, per convincere i suoi compagni di classe che suo padre è stato un calciatore famoso ha portato una sua vecchia card di Match Attax.