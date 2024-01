West Ham-Brighton 0-0: De Zerbi manca l'aggancio a Moyes

West Ham-Brighton 0-0: cronaca, statistiche e tabellino

Il West Ham resta a +3 sul Brighton

Non riesce dunque la quarta vittoria di fila alla squadra dello scozzese David Moyes (reduce dai successi contro Wolverhampton, Manchester United e Arsenal), fermati sul pari al 'London Stadium' da quella dell'italiano Roberto De Zerbi che ci prova forse di più (soprattutto nella ripresa) ma trova un Areola in grande serata. Le parate del portiere francese negano così al Brighton l'aggancio al West Ham (titolare l'azzurro Emerson Palmieri, out per infortunio invece l'ex milanista Paquetà), che resta sesto a +3 sui 'gabbiani' dell'ex tecnico del Sassuolo.

