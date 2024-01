Wolverhampton, sorpresona ai bimbi dell'Under 8: quasi non ci credevano

Un regalo più bello di quello che ha portato Babbo Natale. I bimbi dell’Under 8 del Wolverhampton hanno ricevuto una sorpresa a cui quasi non credevano, testimone il video. Scendendo le scalinate dell’impianto immaginavano il solito allenamento di tutti i giorni. E invece si sono ritrovati a giocare con i grandi. Ma non con grandi qualsiasi, con quei grandi. I loro idoli: i giocatori della prima squadra .

Anche una partitella

Un vero allenamento poi, non una sessione di selfie e autografi. Addirittura una partitella. Calcisticamente parlando, non poteva esserci un modo migliore per iniziare l’anno per questi piccoli giocatori.