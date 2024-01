Haaland, l'esultanza con brindisi scatena i social: "È davvero strano"

Erling Haaland fa parlare di sé anche quando non gioca. L'attaccante, acciaccato e indisponibile, ha celebrato la vittoria del Manchester City sul Newcastle (2-3) attraverso il suo account Instagram. La superstar dei Citizens ha mostrato in un modo alquanto singolare tutto il suo entusiasmo per il gol al novantesimo di Bobb, grazie al quale i suoi compagni di squadra hanno vinto al St James' Park.