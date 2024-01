Premier League, rallenta l'Aston Villa: 0-0 con l'Everton, Zaniolo in ombra

LIVERPOOL (INGHILTERRA) - Solo un pari per l'Aston Villa nella 21ª giornata della Premier League sul campo dell'Everton. La formazione di Emery, in gol al 18' del primo tempo con Moreno poi annullato dal Var per fuorigioco, non va oltre lo 0-0 a Goodison Park. Nel finale di gara c'è spazio anche per l'ex Roma Zaniolo che però non riesce a incidere. I 'Villans' agganciano comunque al secondo posto il Manchester City a quota 43 punti, vittorioso ieri (sabato 13 gennaio) per 3-2 sul campo del Newcastle all'ultimo respiro. L'Everton di Dyche, invece, resta nella parte bassa della classifica, al quartultimo posto, con 17 punti e a +1 sulla zona retrocessione occupata dal Luton.