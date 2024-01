Premier League, lo Sheffield United ferma in extremis il West Ham

LONDRA - Partita elettrizzante, nervosa, combattuta fino all’ultimo istante. Lo Sheffield United recupera per due volte lo svantaggio e alla fine impone il pareggio al West Ham. I londinesi di Moyes trovano il vantaggio con Cornet a ridosso della mezz’ora, ma prima dell’intervallo arriva il pareggio dei padroni di casa con Brereton Diaz. Al 78’ Ward-Prowse porta nuovamente in vantaggio gli ospiti su rigore, ma in un finale accesissimo - con un espulso per parte - McBurnie firma il pareggio dal dischetto.