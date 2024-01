Altra frenata di Roberto De Zerbi nella 21ª giornata di Premier League. Il suo Brighton si ferma per la seconda volta di fila sullo 0-0, stavolta contro gli Wolves. In casa, la squadra del tecnico italiano spinge e crea occasioni ma non riesce mai a sbloccare la partita, dovendosi accontentare di un solo punto. De Zerbi sale così a quota 32 punti, al settimo posto, con la zona Europa lontana 8 punti, con il quinto posto del Tottenham.