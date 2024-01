Tifoso cade dal secondo anello e colpisce una donna: "Come se un bus mi fosse passato sopra"

L'ultimo turno di FA Cup ha saputo regalare ancora una volta bellissime emozioni. Dal Manchester United che rischia di uscire contro il Newport County, fino al Maidstone United, club di sesta divisione inglese che ha eliminato l'Ipswich Town. Quest'ultimi stanno lottando nei primi posti in Championship per la promozione in Premier League, ma un gol di Sam Corne al 66esimo gli ha impedito di andare avanti nel torneo. Gioia incontenibile per il Maidstone.