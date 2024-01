Arteta respinge il Barcellona: "È una fake news"

Prima l'addio di Klopp , poi quello di Xavi . Il valzer degli allenatori è pronto a partire in estate e tanti hanno già iniziato a fare il toto nomi, specialmente per la panchina del Barcellona. Prima Tuchel , con la risposta stizzita del Bayern Monaco, e poi Arteta . Qui è stato lo stesso allenatore dell'Arsenal a rispondere alle voci.

Arteta al Barça? Risponde l'allenatore

Queste le sue parole in conferenza stampa: "È una notizia totalmente falsa. Non so da dove venga, è totalmente falso e ne sono molto turbato. Non potevo crederci. Non ha fonti. Bisogna essere cauti quando si scrive le cose". L'allenatore spagnolo con i Gunners sta lottando per la vittoria della Premier League: al momento è al secondo posto con 43 punti insieme a Manchester City e Aston Villa e a -5 dal Liverpool primo.