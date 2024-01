Klopp, l'ultima stagione al Liverpool sarà un documentario. Ecco quando uscirà

Jurgen Klopp lascia il Liverpool. Non si parla d'altro, ormai, dopo l'annuncio ufficiale congiunto del tecnico e del club inglese. Dopo nove anni il tecnico tedesco saluta Anfield perché è "a corto di energie", anche se Benitez ha recentemente dichiarato che c'è dell'altro dietro i motivi della sua decisione ormai definitiva. Una cosa è certa: il Liverpool si prepara a salutare Klopp e lo farà in grande stile.

Klopp su schermo: nasce il suo documentario

Dall'Inghilterra, infatti, fanno sapere che sono già partite le riprese per un documentario sull'ultimo anno di Klopp ad Anfield. Le telecamere cattureranno la squadra nelle aree concordate dall'allenatore e dai giocatori, senza invadere gli spazi privati. Un regalo che Klopp offre ai tifosi per vivere da dentro (ma non troppo) il suo mondo e anche un viaggio lungo nove anni, dal 2015 ad oggi. Il Daily Mail fa sapere che ad occuparsi del documentario sarà Lorton Entertainment, che in precedenza ha lavorato ai documentari su Maradona e al film di Steven Gerrad, "Make Us Dream".