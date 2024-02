"Chelsea, Pochettino voleva tre giocatori ma non è arrivato nessuno"

Non è stato un mercato semplice per il Chelsea . Se ne parla in Inghilterra con retroscena legati alle operazioni mancate dei Blues nonostante le aspettative del tecnico. Pochettino, infatti, avrebbe voluto tre calciatori , ma alla fine non è arrivato nessuno e l'attaccante Broja è stato ceduto al Fulham.

Quali erano i giocatori che voleva Pochettino?

Il Daily Mail, riportando alcune indiscrezioni emerse durante lo speciale del Deadline Day di It's All Kicking Off, rivela i ruoli che sperava venissero rinforzati: un portiere, un terzino a sinistra e un attaccante. Alla fine non è arrivato nessuno. Pochettino, riferiscono dall'Inghilterra, avrebbe voluto implementare l'organico per poter disporre di una rosa a sua immagine e somiglianza, o quasi, ma dovrà adeguarsi e ora andrà avanti con gli stessi giocatori di inizio stagione per raggiungere i propri obiettivi.