Liverpool senza problemi: poker al Brentford e +5 su City e Arsenal

Liverpool ok, Klopp scappa a +5

Il Liverpool consolida il suo primo posto battendo 4-1 il Brentford. Partita mai in discussione, sbloccata già nel primo tempo con il gol di Darwin Nunez. La prima metà di gioco, però, non lascia tranquillo Klopp: escono per infortunio Gravenbech e Jota, in barella dopo un duro colpo al ginocchio. Nella ripresa Mac Allister e Salah chiudono la partita, con il gol di Toney a seguire che non cambia molto. Nel finale la rete di Gakpo completa il poker. Seconda vittoria consecutiva dei Reds, momentaneamente in testa a +5 da Manchester City e Arsenal.

Brentford-Liverpool 1-3, tabellino e statistiche