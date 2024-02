Il City pareggia col Chelsea, la rabbiosa reazione di Haaland è virale

Il pareggio maturato col Chelsea ha deluso e non poco l'ambiente del Manchester City. La squadra di Guardiola non è riuscita a tenere il passo del Liverpool, vittorioso in casa del Brentford col punteggio di 4-1. La classifica vede il City al terzo posto, con un distacco di quattro punti rispetto al comando, ma con la partita con il Brentford da recuperare che potrebbe permettergli di arrivare a una sola lunghezza dai Reds. Il pareggio con il Chelsea ha lasciato tanto amaro in bocca ad Haaland che è stato protagonista di un gesto già diventato virale.