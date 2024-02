Chi vincerà la Premier League? La previsione dell'intelligenza artificiale

Un supercomputer ha pronosticato la classifica finale della Premier League prevedendo che sarà fino in fondo lotta a tre per il titolo di campione d'Inghilterra tra Arsenal, Liverpool e Manchester City. Nell'ultimo turno di campionato i Reds hanno mantenuto la testa della classifica grazie al successo per 4-1 sul Brentford. L'Arsenal ha riflato un rotondo 5-0 al Burnley. Il Manchester City ha faticato e pareggiato 1-1 contro il Chelsea all'Etihad Stadium.