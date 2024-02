Premier League, poker Liverpool in rimonta: Luton ko 4-1

LIVERPOOL (INGHILTERRA) - Liverpool show nell'anticipo della 26ª giornata di Premier League: nella bolgia di Anfield Road, i 'Reds' - decimati dalle assenze - superano 4-1 in rimonta un coriaceo Luton Town. Il Liverpool fa la partita fin dalle prime battute di gioco ma è la squadra di Edwards a sbloccare il risultato, al 12', con Ogbene che sfrutta la respinta corta di Kelleher e porta avanti i suoi. Nella ripresa i ragazzi di Klopp si scatenano e ribaltano la partita nel giro di due minuti con le reti, entrambe di testa, di Van Dijk (56') e Gakpo (58'). A mandare in visibilio la 'Kop' ci pensa Luis Diaz che al 71' chiude la pratica su pregevole assist del neo-entrato Robertson. Nel finale di gara c'è spazio anche per l'acuto di Elliott che fissa il punteggio sul definitivo 4-1.