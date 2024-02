Pari Brighton, Dunk salva De Zerbi al 95'. Crollo Manchester United

La 26esima giornata di Premier League entra nel vivo dopo la vittoria in rimonta del Liverpool contro il Luton Town . Turno di campionato che prosegue con il pareggio in extremis del Brighton , prossimo avversario della Roma di De Rossi in Europa League . La squadra di De Zerbi impatta contro l' Everton nonostante l'inferiorità numerica. Ko pesantissimo per il Manchester United di Ten Hag, che cede il passo al Fulham .

Premier League, i risultati della 26esima giornata

Scatenato l'Aston Villa, che nel primo tempo ne segna tre contro il Nottingham Forest. Watkins sblocca il match dopo quattro minuti, ci pensa poi Douglas Luiz a mettere ulteriormente in discesa la gara con un doppietta. Il Nottingham prova a riaprirla con le reti Niakhate e Gibbs-White, ma è il solito Bailey a chiudere definitivamente l'incontro al 61', siglando il 4-2 finale. Cocente sconfitta per il Manchester United di Ten Hag, steso dal Fulham di Marco Silva, bravo a crederci fino alla fine ad Old Trafford. Goleada del Crystal Palace, che può dedicare un successo importante a Roy Hodgson, battendo 3-0 il Burnley tra le mura amiche. Botta e risposta fra Brighton e Everton, con il colpo di testa di Dunk che salva De Zerbi nel recupero.

Il Brighton di De Zerbi pareggia in casa, espulso Gilmour nel finale

Si salva in extremis il Brighton di Roberto De Zerbi, che pareggia i conti al minuto 95 con il colpo di testa vincente di Dunk, pur essendo rimasto in dieci uomini per l'espulsione diretta di Gilmour. Può esultare l'ex tecnico del Sassuolo, che il 7 marzo incontrerà la Roma di Daniele De Rossi nell'andata degli ottavi di finale di Europa League. Nulla da fare per l'Everton, a cui non basta il bellissimo sinistro di Brantwhite, su una delle tante palle inattive prodotte dai Toffies.