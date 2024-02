Caos Chelsea, rischio violazioni del FPF inglese: la lista dei giocatori in vendita

L'ombra del Fair Play Finanziario inglese si sta pian piano avvicinando al Chelsea. Stando a quanto riportato dal The Telegraph infatti sembra che i Blues abbiano un deficit di circa 200 milioni di sterline. Cifra che, se dovesse essere confermata, costringerebbe il club a dover incassare 100 milioni di sterline entro il 30 giugno per non rischiare di incorrere in sanzioni.