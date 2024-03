Liverpool-Manchester City ore 16:45: dove vederla in tv, streaming e formazioni

Liverpool-Manchester City, l'orario

La sfida Liverpool-Manchester City si giocherà ad Anfield con calcio d'inizio alle ore 16:45.

Dove vedere Liverpool-Manchester City in diretta tv

Liverpool-Manchester City sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K. Potrete seguire la sfida anche con la diretta testuale sul Corriere dello Sport-Stadio.

Dove vedere Liverpool-Manchester City in streaming

Liverpool Manchester City sarà visibile live in streaming su Sky Go e su Now TV. L'app per entrambe sono scaricabili sui vostri pc, smartphone o tablet e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento.