"Tonali, sensi di colpa dopo il caso scommesse": il bel gesto per il Newcastle

NEWCASTLE (Inghilterra) - Una scelta virtuosa dopo un periodo piuttosto tormentato. Sandro Tonali sta scontando un periodo di squalifica relativo al betting. Dopo la decisione della Procura Federale della Figc, anche la Football Association ha deciso di squalificare per due mesi - con la sospensiva - il giocatore del Newcastle per aver scommesso anche dopo essere approdato in Premier League. Dopo la lunga squalifica per scommesse, il calciatore ha deciso di ridursi lo stipendio.