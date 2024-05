Premier League: goleade di Chelsea e Liverpool, De Zerbi torna a vincere

Va in archivio la domenica di calcio in Premier League, con le vittorie di Liverpool , Chelsea e Brighton . Torna al successo Roberto De Zerbi , bravo ad avere la meglio sull'Aston Villa di Unai Emery. Goleade di Reds e Blues, capaci di superare rispettivamente Tottenham e West Ham.

Premier League, i risultati della 36esima giornata

La sblocca e la vince nel finale il Brighton di Roberto De Zerbi, che batte 1-0 l'Aston Villa grazie alla rete di Joao Pedro, che prima sbaglia il calcio di rigore e poi punisce l'estremo difensore avversario, regalando tre punti di platino alla squadra eliminata dalla Roma in questa edizione dell'Europa League. Rotondo 5-0, invece, per il Chelsea di Pochettino, che asfalta il West Ham a Stamford Bridge, con il solito Palmer protagonista, prima della doppietta di Jackson che chiude la contesa nella ripresa. Esulta anche Anfield Road, con il Liverpool di Jurgen Klopp che rifila un poker in 59 minuti al Tottenham di Ange Postecoglou. Pace fatta tra il manager tedesco e Momo Salah, che apre le marcature e ritrova il sorriso. Si uniscono alla festa Robertson, Gakpo ed Elliott. Nunez e compagni provano così a restare in scia ad Arsenal e Manchester City, con i Gunners sempre a +5 sui "rossi" d'Inghilterra.