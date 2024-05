Manchester United, che crollo: poker del Crystal Palace

Va tutto male al Manchester United di Ten Hag, che nella prossima stagione rischia seriamente di restare fuori dalle coppe europee . A Selhurst Park i Red Devils vengono travolti 4-0 dal Crystal Palace , trascinato dalla doppietta di Olise e dai gol di Mateta e Mitchell. Per la squadra di Ten Hag si tratta della tredicesima sconfitta stagionale in campionato.

Crystal Palace-Manchester United 4-0: cronaca, tabellino e statistiche

Premier League, Manchester United settimo

Il Manchester United adesso è settimo in Premier League insieme al Chelsea, lì a quota 54 punti, a 2 lunghezze dal Newcastle, sesto e in odore di qualificazione in Conference League. Con i tre punti il Crystal Palace sale a quota 43, restando ampiamente in zona salvezza.