Casemiro, prestazione da incubo. Carragher è una furia: "Deve andarsene"

Non è un momento positivo per il Manchester United. I Red Devils sono stati sconfitti dal Crystal Palace per 4-0, con la squadra allenata da Ten Hag che è scivolata all'ottavo posto della Premier League. Casemiro è stato tra i calciatori più criticati, in particolar modo da Carragher. L'ex Liverpool, attuale opinionista di Sky, ha puntato il dito contro il difensore brasiliano.