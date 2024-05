Taylor arbitra una nuova finale: l'annuncio scatena i tifosi sui social

L'arbitro Anthony Taylor è stato scelto per arbitrare in un campionato diverso dalla Premier League : il 26 maggio volerà a Tirana per dirigere la finale che stabilirà la squadre vincitrice della Kategoria Superiore , la massima divisione calcistica albanese.

Campionato albanese, chi è in corsa per il titolo

Le quattro squadre meglio classificate si affronteranno in un torneo ad eliminazione diretta per decretare chi si laureerà campione di Albania 2023/2024. I club attualmente in corsa per il titolo sono KF Egnatia, Partizani, Vllaznia e Skenderbeu.

Taylor in Albania, tifosi ironici sui social

Sui social non sono mancate le immediate ironie dei tifosi inglesi, come irportato dal Sun: "Non è assolutamente possibile", "Pesce d'aprile era un mese e 2 giorni fa ragazzi", "È finita". Taylor, arbitro internazionale da oltre un decennio, che finì al centro della bufera nella scorsa statione per la sciagurata direzione di gara di Siviglia-Roma in Europa League, scatenando l'ira di Mourinho e dei tifosi della Roma, si appresta a fischiare in un'altra finale.