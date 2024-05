Premier League, Manchester City show: poker al Fulham, Guardiola torna in vetta

LONDRA (INGHILTERRA) - Si infiamma la lotta per il titolo in Premier League: il Manchester City vince 4-0 sul campo del Fulham, mette la freccia sull'Arsenal e torna in vetta. Nel match di 'Craven Cottage', valido la 37esima giornata del campionato inglese, i 'Citizens' spingono forte sull'acceleratore fin dai primi minuti e sbloccano il risultato al 13' con Gvardiol su assist del solito ispirato De Bruyne. Nella ripresa gli ospiti dilagano con Foden (59') e la personale doppietta del difensore croato ex Lipsia (71'). In pieno recupero, i 'Cottagers' restano in dieci uomini (doppia ammonizione per Diop) e il City cala il poker con il gol su rigore di Alvarez (97').