L'Arsenal batte lo United 1-0: Trossard riporta in vetta Arteta

MANCHESTER (Inghilterra) - L'Arsenal si impone 1-0 sul campo del Manchester United e si riprende momentaneamente la testa della classifica in Prtemier League con un punto di vantaggio sul Manchester City, impegnato martedì nel recupero della 34esima giornata sul campo del Tottenham, ancora in corsa per un posto in Champions League. Per gli uomini di Arteta si tratta del quinto successo consecutivo in campionato.