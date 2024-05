L'Aston Villa rimonta 3-3 il Liverpool: esce Zaniolo, Duran entra e fa doppietta!

BIRMINGHAM (INGHILTERRA) - Con una grandiosa rimonta in tre minuti, dall'85' all'88', l' Aston Villa acciuffa in extremis il Liverpool da 3-1 a 3-3, facendo impazzire il Villa Park. Sulla carta, classifica alla mano, era uno scontro tra terza, i Reds, e quarta, i Villans, ma almeno inizialmente il divario di 11 punti si è visto: la squadra di Klopp ha sbloccato la partita con autogol già al 2', poi dopo il pari di Tielemans (12') ha allungato fino al 3-1 con Gakpo e Quansah.

La rimonta dell'Aston Villa

Nel finale di gara è salito in cattedra Duran, appena subentrato a Zaniolo, che all'85' e all'88' ha firmato la doppietta che è valsa il pari e ha avvicinato i Villans a un posto nella prossima Champions: per l'aritmetica certezza basta che il Tottenham non batta il City nel recupero.

