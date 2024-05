Slot: "Sarò il nuovo allenatore del Liverpool. Feyenoord? Difficile dire addio"

Slot al Liverpool: le parole

Queste le sue parole in conferenza stampa: "Posso confermare che sarò l'allenatore del Liverpool nella prossima stagione. Feyenoord? Sarà difficile dire addio. Mi è piaciuto tutto di questo posto. Porto con me ricordi, ricordi fantastici. Amicizie per sempre. Quando il tempo ti scivola tra le dita te ne accorgi solo dopo. Non penso che siano stati nove anni veloci. Non dimenticherò un singolo giorno, ho incontrato le persone migliori che avessi mai incontrato e il miglior club che avrei potuto immaginare in una città meravigliosa e davvero speciale".