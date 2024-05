Premier League vicina a un record incredibile: ultima giornata decisiva

Premier League, 14 gol per il record di gol segnati in una stagione

Mancano, dunque, 14 gol per superare la soglia delle 1.222 reti segnate in quella che fu la stagione inaugurale della Premier League (1992/1993). All'epoca parteciparono al campionato 22 squadre invece delle attuali 20. Il minor numero di gol realizzati nell'ultima giornata del massimo campionato inglese, ovvero 21, è stato registrato nella stagione 1997/1998.

Haaland a un passo dalla seconda Scarpa d'Oro

Intanto, Haaland corre verso la sua seconda Scarpa d'Oro. Il classico titolo di capocannoniere, per dirla all'italiana. Con 27 gol, 5 in più di Cole Palmer del Chelsea, è a un passo dal trionfo individuale, ipotecato martedì scorso con la doppietta al Tottenham. Sigilli pesanti per avvicinare il City al trionfo finale, che gli uomini di Guardiola otterrebbero senza dover far calcoli battendo all'Emirates Stadium il West Ham. L'Arsenal riceverà la visita dell'Everton.