Ufficiale, De Zerbi lascia il Brighton: il comunicato del club

L'avventura di Roberto De Zerbi sulla panchina del Brighton è al capolinea. Ad annunciarlo il club inglese, al quale l'allenatore italiano era legato dal 18 settembre 2022. La notizia era nell'aria e ora cresce l'attesa per conoscere quale sarà la prossima destinazione del tecnico bresciano, che ha a tratti incantato in Premier League conducendo la squadra inglese fino alla qualificazione in Europa League . De Zerbi si è detto "triste" e sul futuro ha detto: "Prima una pausa" .

De Zerbi lascia il Brighton: il comunicato ufficiale

Con un comunicato ufficiale: "Il Brighton & Hove Albion conferma che l'allenatore Roberto De Zerbi lascerà il club dopo l'ultima partita della stagione di Premier League di domani contro il Manchester United". L'avventura di De Zerbi con il Brighton si conclude dopo 88 partite con una media di 1,52 punti a partita. Per lui non ha nai lesinato parole d'elogio Pep Guardiola.

Blomm (presidente Brighton): "Grazie Roberto! Contratto rescisso di comune accordo"

"Roberto - ha affermato il presidente del Brighton, Tony Bloom - ci ha regalato due eccellenti stagioni. Abbiamo deciso di comune accordo di rescindere il contratto in un momento che giusto per tutte le parti, dandoci la prima opportunità di pianificare la prossima stagione. Sono sicuro che i nostri tifosi daranno a Roberto e al suo staff un bellissimo e meritato saluto all'Amex prima, durante e dopo la partita di domani. Vorrei ringraziare Roberto e il suo staff per tutto il duro lavoro svolto nelle ultime due stagioni. Lasciano tutti il nostro club in buoni rapporti e con i nostri migliori auguri per il futuro".