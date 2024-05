Klopp show, l’addio al Liverpool con il coro per il successore

Il Liverpool ha salutato Jurgen Klopp, che oggi ha allenato per l'ultima volta i Reds in occasione della partita vinta per 2-0 in Premier League contro il Wolverhampton. Durante il saluto ai tifosi al termine dell'incontro, l'allenatore tedesco, che aveva annunciato da mesi che si sarebbe congedato a fine stagione, ha riscritto le parole del coro a lui dedicato dai supporter del club inglese: annunciando, di fatto, chi arriverà al suo posto: l'olandese Arne Slot.