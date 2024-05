Guardiola, dubbi sul futuro al City: "Ho la sensazione di aver dato tutto"

Guardiola: "Ho provato la sensazione di aver dato tutto già a Istanbul"

Guardiola ha poi aggiunto: "Se ho la sensazione di aver dato tutto? L'ho provata già la scorsa stagione, quando abbiamo vinto a Istanbul la finale di Champions League. Mi sono chiesto: Cosa ci faccio ancora qui? È finita. Ma ho un contratto, sono qui e mi diverto. A volte sono un po' stanco, ma a volte mi piace".

Guardiola: "Per il momento penso di restare"

Guardiola ha proseguito: "Ora non so dirvi esattamente quale sarà la mia motivazione per continuare la prossima stagione, perché a volte è difficile trovarla una volta ottenuto tutto. Quando sono arrivato qui, se qualcuno mi avesse detto che avrei vinto il campionato sei volte in sette stagioni, avrei risposto: Sei pazzo, è impossibile! Per il momento la sensazione è che voglio restare anche la prossima stagione".