Paquetà nei guai per le scommesse: le accuse della FA

Caso scommesse, le accuse della FA contro Paquetà

Questo il comunicato ufficiale della Football Association: "Lucas Paquetà del West Ham United è stato accusato di cattiva condotta in relazione a presunte violazioni delle regole FA E5 e F3. Il giocatore è stato accusato di quattro violazioni della regola FA E5.1 in relazione alla sua condotta nelle partite di Premier League del club contro il Leicester City il 12 novembre 2022; Aston Villa il 12 marzo 2023; Leeds United il 21 maggio 2023; e AFC Bournemouth il 12 agosto 2023. Si presume che abbia cercato direttamente di influenzare l'andamento, la condotta o qualsiasi altro aspetto o evento di queste partite cercando intenzionalmente di ricevere un cartellino dall'arbitro con lo scopo improprio di influenzare le scommesse affinché una o più persone traggano profitto dalle scommesse. Lucas Paquetà è stato anche accusato di due violazioni della FA Rule F3 in relazione a presunte inadempienze ai sensi della FA Rule F2. Il giocatore ha tempo fino al 3 giugno 2024 per fornire una risposta a queste accuse, soggetta a qualsiasi richiesta di proroga di tale termine. La FA non farà ulteriori commenti fino alla conclusione di questo caso".