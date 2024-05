Ten Hag sfida lo United: "Se non mi vogliono più, vado a vincere trofei altrove"

Nonostante la vittoria della Fa Cup , la posizione di Erik ten Hag sulla panchina del Manchester United non appare così solida. Il 2-1 contro il City in finale ha risollevato la stagione portando i Red Devils almeno in Europa League . Ma l'ottavo posto finale in campionato è uno dei peggiori risultati di sempre nella storia del club. Dopo la vittoria della Fa Cup, ten Hag ha lanciato una sfida allo United.

Le parole di Ten Hag

Queste le sue parole in conferenza stampa: "Se il club non dovesse più volermi, andrei altrove a vincere trofei, perché è quello che ho sempre fatto in tutta la mia carriera. Non voglio pensare al futuro, qui c'è un progetto di cui faccio parte e siamo esattamente dove vogliamo essere. Stiamo costruendo una squadra. Quando sono arrivato io, il Manchester United era nel caos. Siamo sulla strada giusta per costruire la squadra del futuro, ma ci saranno chiaramente degli alti e bassi. La squadra sta cominciando ad avere uno sviluppo, a vincere, alla fine tutto ruota intorno ai trofei se ci si pensa. Due trofei in due anni non sono male. Ma dobbiamo continuare a lavorare. Dobbiamo sicuramente fare meglio, non posso essere totalmente soddisfatto".