Maresca nuovo allenatore del Chelsea: ecco l'annuncio social

Maresca nuovo allenatore del Chelsea: l'annuncio social

"He's here" ("Lui è qui"), così il Chelsea ha accolto Enzo Maresca sui suoi canali social ufficiali. Un video di pochi secondi che vede accomodarsi simbolicamente su una sedia l'ex manager del Leicester, pronto per la prima intervista da allenatore dei Blues. Una volta terminato il periodo di vacanze, l'allievo di Pep Guardiola sarà chiamato a ripartire da una rosa ricca di talento, ma spesso non assemblato nel modo giusto. Non sono mancati i commenti dei tifosi del Chelsea, che aspettavano un segnale da parte della società. Grande fiducia nei confronti dell'ex centrocampista della Juventus, che ha dimostrato di avere idee e mentalità vincente. Contratto triennale per lui, mentre i Blues hanno versato nelle casse del Leicester un indennizzo pari a 11 milioni e 700mila euro, pur di ingaggiare l'allenatore originario della provincia di Salerno. Si tratta del settimo manager italiano della storia del Chelsea, dopo Conte, Sarri, Vialli, Di Matteo, Ranieri e Ancelotti.