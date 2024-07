Insulti razzisti contro un giocatore: il Liverpool abbandona il campo

Caso in un torneo giovanile in Germania. Il Liverpool ha denunciato degli insulti razzisti verso un giocatore della formazione Under 18 dei Reds per due partite consecutive della Bundesliga Cup .

Il Liverpool abbandona due volte il campo per insulti razzisti

In entrambe le occasioni, il ragazzo si era lamentato con i direttori di gara e con gli allenatori. Comportamenti razzisti che hanno portato i suoi compagni di squadra ad abbandonare il campo in entrambe le occasioni: prima nella partita contro i pari età dell'Hoffenheim, poi contro l'Eintracht Francoforte. Entrambe le squadre tedesche si sono difese parlando di "una questione linguistica" e di incomprensione attorno al caso.

Il comunicato del Liverpool

Il Liverpool ha spiegato la situazione con una nota ufficiale: "Il Liverpool può confermare che un membro della nostra squadra under 18 ha riferito di essere stato insultato a sfondo razziale da un avversario mentre giocava nel torneo giovanile della Bundesliga Cup allo Schwäbisch Hall in Germania venerdì. Il giocatore ha immediatamente avvisato l'arbitro di gara, i suoi compagni di squadra e il nostro staff tecnico. Di conseguenza, il team dirigenziale del LFC ha deciso di interrompere la partita e di lasciare il campo insieme. In un ulteriore incidente, lo stesso giocatore è stato oggetto di abusi durante una partita del torneo [sabato]. Di nuovo, il giocatore ha avvisato i suoi compagni di squadra e lo staff tecnico e il nostro team dirigenziale ha deciso di lasciare di nuovo il campo. Siamo orgogliosi del nostro giocatore per le sue azioni tempestive nel segnalare l'incidente e per la maturità della sua risposta. Lui e tutti i suoi compagni di squadra interessati sono supportati dal team di salvaguardia dell'accademia. Il club invita i nostri avversari e gli organizzatori del torneo a condurre un'indagine urgente e approfondita sull'incidente".