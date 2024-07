Arsenal, i tifosi sono già pazzi di Calafiori: pronto un coro già virale sui social

Arsenal, il coro dei tifosi per Calafiori

"When he play at the back he will stop your attack, Calaflowers.. He chose red over blue, he plays with Mik and Edu, Calaflowers" che in italiano significa: "Quando gioca dietro, blocca il vostro attacco, Calafiori… Ha preferito il rosso al blu (Chelsea, ndr), gioca per Mik (Arteta, ndr) e Edu (Eduardo, ndr), Calafiori…".