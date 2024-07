Calafiori in viaggio verso Londra: la foto fa impazzire i tifosi dell'Arsenal

Riccardo Calafiori in viaggio verso Londra per iniziare la sua avventura con la maglia dell' Arsenal . Il difensore del Bologna , pronto a trasferirsi in Premier League dopo aver disputato un ottimo Europeo con la maglia dell'Italia, effettuerà la prima parte delle visite mediche nella capitale inglese, per poi raggiungere la squadra di Mikel Arteta negli Stati Uniti, dove completerà tutto l'iter che precede la firma sul contratto .

Calafiori in viaggio verso Londra, lo aspetta l'Arsenal

Tifosi dell'Arsenal impazziti alla vista della foto pubblicata sui social dalla World Soccer Agency, guidata dal procuratore Alessandro Lucci, con Riccardo Calafiori in primo piano nell'aereo privato che sta portando il centrale del Bologna a Londra. L'attesa è finita: visite mediche e firma per il giocatore cresciuto nelle giovanili della Roma, pronto a diventare un nuovo calciatore dei Gunners. Su Instagram, i supporters inglesi non hanno fatto mancare il loro apporto: dal classico "Welcome Home" a chi azzarda un "The New Maldini", facendo riferimento al piede mancino e all'iconica capigliatura del classe 2002. Affare da 50 milioni di euro, bonus compresi.