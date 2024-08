Premier League, l'eterno Vardy salva il Leicester: pari con il Tottenham

LEICESTER (Regno Unito) - Il nuovo Leicester di Steve Cooper, neo promosso in Premier League dopo un anno di purgatorio in Championship, evita la sconfitta in casa contro il Tottenham grazie al suo attaccante e capitano senza tempo, Jamie Vardy, a segno nella prima giornata alla bella età di 37 anni. Al King Power Stadium finisce 1-1 tra le Foxes e gli Spurs di Postecoglou. Gli ospiti passano in vantaggio al 29' con un colpo di testa dello spagnolo Pedro Porro, servito da Maddison. Andato all'intervallo sotto di un gol, il Leicester pareggia nella ripresa grazie al suo bomber senza tempo, a segno anche lui con un'incornata, su assist di Fatawu al 57': Vicario è battuto. Il match si chiude in parità, nonostante un netto predominio territoriale del Tottenham.