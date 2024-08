Lukaku, like al post contro il Chelsea di Rio Ferdinand

Ferdinand: "Sterling? Trattamento selvaggio" e arriva il like di Lukaku

Rio Ferdinand polemico sui social, dopo la mancata convocazione di Raheem Sterling per Chelsea-Manchester City, partita persa con il punteggio di 0-2 dalla squadra allenata da Enzo Maresca. Assenza che chiama in causa, inevitabilmente, il mercato, con l'esterno inglese sondato anche dalla Juventus nel corso della sessione estiva. "Trattamento selvaggio da parte del Chelsea", così lo ha definito l'ex capitano del Manchester United, facendo riferimento alla situazione del calciatore dei Blues. Per poi "creare sicuramente problemi nel loro stesso spogliatoio?", si domanda con un pizzico di ironia Ferdinand, richiamando anche l'attenzione di Romelu Lukaku, bloccato momentaneamente dal Chelsea. Il Napoli lo aspetta, ma deve cedere Victor Osimhen. Il "mi piace" del belga, intanto, non è passato inosservato.