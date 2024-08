Brighton-Manchester United 2-1: Joao Pedro allo scadere. Gilmour e McTominay in campo

La seconda giornata di Premier League si apre con la gara tra Brighton e Manchester United , finita sul 2-1 per i padroni di casa. In ottica mercato del Napoli , erano due i giocatori coinvolti nella partita, Gilmour , partito titolare, e McTominay , entrato al 79'.

Brighton, Joao Pedro al 95' regala la vittoria contro il Manchester United

Nel primo tempo, era stato il grande ex della partita Danny Welbeck a sbloccare la partita con un tocco da due passi a porta vuota. La squadra di ten Hag trova la rete del pareggio con Amad Diallo, che ha dedicato il gol alla compagna del padre scomparsa nelle scorse ore. Manchester che ha anche la possibilità di conquistare i tre punti, se non fosse per un tocco di ginocchio di Zirkzee. Dopo una bella azione in ripartenza, Garnacho si ritrova a calciare a porta vuota, ma il pallone prima di entrare in porta sbatte sul ginocchio di Zirkzee che era in fuorigioco. L'argentino esulta, ma dopo il consulto del Var il gol viene annullato. La gara sembrava orientata verso il pareggio, ma il Brighton al 95' trova il gol che vale i tre punti: sugli sviluppi di un corner, Adingra trova la testa di Joao Pedro che la mette alle spalle di Onana.