Newcastle, Tonali torna tra i convocati dopo 10 mesi: terminata la squalifica

Tonali torna, le parole di Howe

Queste le parole dell'allenatore del Newcastle Eddie Howe sul ritorno in campo di Tonali: "Sarà sicuramente in squadra, è in forma, solo che non ha avuto modo di giocare. Quando rimani fuori per mesi, hai molto tempo per analizzare e riflettere. Ma adesso è ora che torni a fare ciò che ama di più: giocare a calcio. Sta molto bene, ha lavorato duramente per rimanere al top della sua condizione. Immagino che proverà un’ampia gamma di emozioni, ma non dovrà fare nulla di straordinario: dovrà giocare con i suoi punti di forza".