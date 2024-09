Premier League, vince il Newcastle di Tonali: Tottenham ko. Pari per il Chelsea

Dopo il rientro con il successo ai calci di rigore in Carabao Cup contro il Nottingham Forest, Sandro Tonali si è regalato un bel ritorno anche in Premier League dopo aver scontato la squalifica per scommesse: accolto alla grande, con tanto di coreografia ("Midfielder Mestro from Milano"), steccati e striscioni personalizzati, il centrocampista italiano ha vinto 2-1 con il suo Newcastle contro il Tottenham nella gara valida per la terza giornata di Premier League, andata in archivio al St James' Park. Partita sbloccata al 37' da Barnes, rimessa in discussione da una sfortunata autorete di Burn al 56' e riportata sui binari bianconeri dalla rete decisiva di Isak al 78'.