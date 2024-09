Salah, l'annuncio shock: "A fine stagione lascerò il Liverpool"

Salah lascerà il Liverpool a fine stagione: le sue parole

Queste le sue parole dopo la vittoria per 3-0 a Old Trafford contro il Manchester United: "Ho trascorso una bella estate e ho avuto molto tempo libero per cercare di restare positivo perché, come sapete, è il mio ultimo anno nel club. Voglio solo godermela e non voglio pensarci. Mi sento libero di giocare a calcio e poi vedremo cosa succederà l'anno prossimo". L'ex Roma finora ha totalizzato 214 gol in 352 presenze con la maglia del Liverpool: risultati destinati ad aumentare da qui fino alla fine della stagione.