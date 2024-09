Casemiro, errori e critiche: la reazione social della moglie fa discutere

In difficoltà, determinante in negativo per il Manchester United con due errori che sono culminati in altrettanti gol di Luis Diaz , che ha spianato la strada per il successo del Liverpool a Old Trafford (3-0) : Casemiro è stato travolto dalle critiche.

La moglie di Casemiro: "Sei sempre forte! Il più grande"

Bersagliato sui tabloid, nell'occhio del ciclone sui social: l'ex centrocampista del Real Madrid non sta vivendo un momento felice dopo essere apparso, già in campo, visibilmente contrariato per la sua prestazione. Al suo fianco c'è, però, sua moglie Annamariana che, alle parole, ha preferito uno scatto per sostenerlo mostrando tutte le Coppe vinte in carriera da Casemiro, disposte su un mobiletto e una mensola in casa. In un post, Annamariana ha poi agiunto: "Sei sempre forte! Il più grande".