La rivelazione di Scholes: "Ecco chi è stato il peggior compagno al Manchester United"

Scholes sul peggior acquisto del Man United: "Dopo tre tiri era già esausto"

Al programma The Overlap, però, l'ex calciatore ha svelato il peggior compagno avuto a Manchester: "Mark Bosnich... Penso che Mark fosse un buon portiere all'Aston Villa. È venuto qui ma è stato così poco professionale. Dopo circa tre tiri era già esausto e non ho mai capito davvero il perché... Non riusciva nemmeno a calciare un pallone nella prima partita della stagione, non avevo mai visto niente del genere!"