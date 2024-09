Manchester City, via al processo per il Fair Play Finanziario: cosa rischia

ROMA - Guai in vista per il Manchester City. Lunedì, secondo quanto riferisce Sky Sport News, inizierà ufficialmente il processo che vede coinvolto il club di Pep Guardiola. È accusato dalla Premier League di 115 presunte violazioni del Fair Play Finanziario. Si tratta di un'udienza importante, che dovrebbe durare circa otto, dieci settimane e che potrebbe stravolgere le gerarchie del calcio inglese. La squadra campione d'Inghilterra avrebbe violato le regole di spesa non fornendo informazioni accurate dal 2009 al 2018 e avrebbe infranto varie regole del Fair Play Finanziario imposto dalla UEFA. Il Manchester City, di contro, ha negato tutte le accuse e sul campo ha vinto la Premier League nel periodo sottoposto a investigazione ben tre volte. Il City rischia grosso, compresa, secondo quanto riportato da parte della stampa britannica, la retrocessione. Di certo, per i media inglesi, potrebbe scattare una penalizzazione, al momento difficile da quantificare.