Ronaldo critica il Manchester United: la dura risposta di Ten Hag

Che tra Cristiano Ronaldo e l'attuale allenatore del Manchester United Erick ten Hag non scorra buon sangue, è evidente. L'addio dai Red Devils del portoghese era stato in gran parte causato dal comportamento dell'olandese nei suoi confronti. A distanza di anni, Ronaldo continua a parlare dell'attuale gestione della squadra, ma ten Hag non ci sta.

Ten Hag risponde a Ronaldo: la polemica

Sul suo canale Youtube, Cristiano Ronaldo aveva detto: "Secondo me devono ricostruire tutto. L'allenatore dice che non può competere per vincere il campionato e la Champions League. L'allenatore del Manchester United non può dire che non combatterà per vincere il campionato o la Champions League". Ten hag ha risposto in conferenza stampa: "È lontano in Arabia Saudita, lontano da Manchester. Tutti hanno il diritto di avere un'opinione, va bene".