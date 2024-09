Ufficiale, Arteta rinnova con l'Arsenal: i dettagli

Mikel Arteta , con il contratto in scadenza alla fine di questa stagione, ha trovato l'accordo con l' Arsenal per il rinnovo. Nel comunicato ufficiale però si parla solo di un nuovo contratto a lunga scadenza, senza specificare l'anno.

Arteta rinnova con l'Arsenal: le sue parole

Queste le sue parole dopo la firma: "Mi sento estremamente orgoglioso, molto emozionato e non vedo l'ora di vedere cosa succederà dopo. Sono orgoglioso di essere dove sono e di avere le relazioni che ho con tutti nel club. Mi sento estremamente fortunato a lavorare ogni singolo giorno con brave persone e con l'ambizione che abbiamo qui. Mi sento molto ispirato, mi sento stimolato, mi sento supportato e voglio fare molto di più di quello che abbiamo già fatto insieme. Insieme ai giocatori e a tutti nel club, non vediamo l'ora di vedere i prossimi anni, con i nostri sostenitori, che hanno trasformato emotivamente il club e la squadra. I nostri sostenitori hanno trasformato le persone e ora siamo diversi. Si può dire che siamo diversi e per me, questo è merito loro. Non vediamo l'ora di continuare il viaggio insieme".