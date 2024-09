Premier, il Manchester United torna a vincere: Onana eroe, para un rigore

Dopo le due sconfitte consecutive contro Brighton e Liverpool, il Manchester United torna a vincere: 3-0 dei Red Devils in casa del Southampton . Per la squadra di ten Hag decisivi i gol di De Ligt, Rashford e Garnacho .

Southampton-Manchester United: decisivi De Ligt, Rashford e Garnacho

Inizio però che era stato tutt'altro che semplice per il Manchester United. Nella prima mezz'ora il Southampton aveva messo in seria difficoltà gli ospiti. Superiorità che ha portato al rigore concesso dall'arbitro al 33': sul dischetto si presenta Cameron Archer, ma il portiere ex Inter Onana respinge e salva i suoi. Passano appena due minuti e De Ligt segna il suo primo gol con la maglia dello United. Sul finale del primo tempo, la squadra di ten Hag trova il raddoppio grazie alla rete di Rashford. Secondo tempo di assoluto controllo per Bruno Fernandes e compagni. Nel finale arriva il rosso diretto al capitano del Southampton Stephens per un brutto intervento ai danni di Garnacho. L'argentino che a recupero scaduto segna il gol del 3-0 definitivo.